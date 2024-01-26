ЕС снизил выбросы от топлива до минимума

В 2023 году ЕС возвел рекордное количество солнечных панелей и ветровых турбин, а также смог производить больше электроэнергии из дамб и атомных электростанций.

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В Евросоюзе зафиксировали на 8% меньше выбросов углекислого газа из сожженного ископаемого топлива в 2023 году, чем годом ранее. Этот показатель стал самым низким за 60 лет. Об этом в четверг, 25 января, сообщает The Guardian со ссылкой на выводы финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA). "Выбросы CO2 в ЕС наконец-то упали до уровня 1960-х годов. Однако за этот период экономика выросла втрое, показывая, что с изменением климата можно бороться, не отказываясь от экономического роста", - сказал аналитик Центра Исаак Леви. Он добавил, что сокращение выбросов произошло в основном благодаря использованию более чистой электроэнергии. "В 2023 году ЕС построил рекордные объемы солнечных панелей и ветровых турбин и смог производить больше электроэнергии из дамб и атомных электростанций, пострадавших от засухи и ремонтных работ", - отметил специалист. В отчете также отмечается, что снижение спроса на электроэнергию, которому способствовала хорошая погода, повлекло за собой 8% сокращение выбросов ископаемого CO2. Леви подчеркнул, что сокращение выбросов на 8% следует отметить, но нужно сделать больше, чтобы ЕС прекратил использовать ископаемое топливо, уменьшив зависимость от нефтедержав, таких как Россия, и в то же время сделав мир лучшим местом для следующего поколения. "ЕС несет наибольшую ответственность за нагрев планеты и усиление экстремальных погодных условий. Евросоюз пообещал сократить выбросы парниковых газов на 55% к концу десятилетия по сравнению с уровнями 1990 года. К 2050 году надеются добиться нулевых выбросов", - указал эксперт. Ранее сообщалось, что в прошлом году суммарная установленная мощность солнечных электростанций (СЭС) в мире выросла на рекордные 25%. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp