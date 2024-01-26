Bloomberg объяснил, почему Ким Чен Ын не начал войну

Ожидается, что сотрудничество между КНДР и Россией будет углубляться, а Путин, возможно, в ближайшие месяцы посетит Пхеньян.

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов начать войну с Югом, однако Пхеньян пытается сейчас заработать больше денег. Об этом в четверг, 25 января, пишет Bloomberg. Как указывает издание, у лидера Северной Кореи есть веская причина не разжигать конфликт, хотя он открыто угрожает Южной Корее войной, ведь темпы роста экономики КНДР достигли самого высокого уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России. "С октября Северная Корея продала России более 2 млн артиллерийских снарядов и несколько баллистических ракет. Стоимость переданных ракет может достигать нескольких миллионов долларов каждая, и России, вероятно, придется покупать у Пхеньяна пусковые установки для них. Таким образом объем проданной КНДР техники может достичь миллиардов долларов, а экономика страны, в сочетании с ростом торговли с Китаем, в текущем году может вырасти на 0,5%", - отмечают аналитики издания. Bloomberg пишет, что продажа Пхеньяном баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования для поддержки агрессии Кремля дает толчок северокорейской экономике, долгое время изолированной международными санкциями. "Это может позволить Киму избегать взаимодействия с Западом долгие годы, это также уменьшает давление на 40-летнего лидера, заставляющего его идти на более радикальные меры, в частности, войну", - пишет Bloomberg. Ожидается, что сотрудничество между КНДР и Россией будет углубляться, а Путин, возможно, в ближайшие месяцы посетит Пхеньян. Напомним, ранее США предупредили, что применение КНДР ядерного оружия приведет "к концу режима" Ким Чен Ына. КНДР должна быть готова "утихомирить" Южную Корею - Ким Чен Ын

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp