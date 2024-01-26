Падение Ил-76: в США изучают информацию

В Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных

США собирают информацию, которая должна установить реальные причины падения российского самолета Ил-76, но пока что Белый дом официально событие не комментирует. Об этом сообщает координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Мы дальше пытаемся собрать дополнительную информацию об этом падении в России", - сказал он.



Он также заявил, что в США пока нет официальных заявлений на этот счет. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател сказал, что США работают с коллегами в украинском правительстве над установлением конкретных фактов.



"Президент Зеленский призвал к международному расследованию. Поскольку это произошло в России, очень трудно верифицировать, что произошло на самом деле", - сказал он.



По словам представителя Госдепа, РФ не допускает свободную прессу или независимых репортеров, "поэтому трудно подтвердить".

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