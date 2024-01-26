Великобритания призвала союзников удвоить помощь Украине

Великобритания "поддерживает Украину в ее стремлении защитить себя и будет продолжать оказывать твердую поддержку Украине, пока она не победит".

Великобритания призвала союзников удвоить военную помощь Украине, чтобы она могла себя защитить от российских агрессоров. Об этом сообщил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд.

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Он заявил во время обращения, что истекает 700 дней с момента неспровоцированного, незаконного, полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое наносит огромные потери народу Украины.



"Наш ответ должен быть в виде силы, устойчивости и единства. Пора удвоить нашу поддержку, чтобы Украина не только победила в войне, но и вышла из нее сильной, суверенной и свободной страной", - сказал он.



Также подчеркнул, что "усилия России, направленные на подрыв глобальной стабильности, должны быть и будут остановлены".



"Если мы позволим России разрушить эту стабильность, риски для региона ОБСЕ и мира будут велики", - добавил он.



По его словам, Великобритания "поддерживает Украину в ее стремлении защитить себя и будет продолжать оказывать непоколебимую поддержку, пока Киев не победит".

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