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Великобритания призвала союзников удвоить помощь Украине

Великобритания "поддерживает Украину в ее стремлении защитить себя и будет продолжать оказывать твердую поддержку Украине, пока она не победит".
Великобритания призвала союзников удвоить помощь Украине
Иллюстративное фото / Соцсети

Великобритания призвала союзников удвоить военную помощь Украине, чтобы она могла себя защитить от российских агрессоров. Об этом сообщил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд.

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Он заявил во время обращения, что истекает 700 дней с момента неспровоцированного, незаконного, полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое наносит огромные потери народу Украины.
 
"Наш ответ должен быть в виде силы, устойчивости и единства. Пора удвоить нашу поддержку, чтобы Украина не только победила в войне, но и вышла из нее сильной, суверенной и свободной страной", - сказал он.
 
Также подчеркнул, что "усилия России, направленные на подрыв глобальной стабильности, должны быть и будут остановлены".
 
"Если мы позволим России разрушить эту стабильность, риски для региона ОБСЕ и мира будут велики", - добавил он.
 
По его словам, Великобритания "поддерживает Украину в ее стремлении защитить себя и будет продолжать оказывать непоколебимую поддержку, пока Киев не победит".

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