Помощь Украине от США: в Сенате сделали заявление

В ближайшие сутки-две станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение о границе с Мексикой, которое предусматривает продление помощи Украине. Об этом сообщает сенатор-демократ Крис Мерфи.

Сообщается, что в течение следующих 24-48 часов станет ясно, смогут ли американские законодатели заключить миграционное соглашение.

Мерфи выразил надежду, что у бывшего президента США Дональда Трампа нет столько власти, чтобы остановить двухпартийный законопроект.

"Я надеюсь, что один человек внутри Республиканской партии не настолько силен, чтобы отдать Украину Владимиру Путину", - сказал сенатор.

Murphy: “I hope we don't live in a world today in which one person inside the Republican Party holds so much power that they could stop a bipartisan bill to try to give the president additional power at the border to make more sense of our immigration policy. I would hope that…