Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Помощь Украине от США: в Сенате сделали заявление

В ближайшие дни Сенат может заключить соглашение по безопасности границ, предусматривающее дальнейшую помощь Украине.
Помощь Украине от США: в Сенате сделали заявление
Иллюстративное фото / Соцсети

В ближайшие сутки-две станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение о границе с Мексикой, которое предусматривает продление помощи Украине. Об этом сообщает сенатор-демократ Крис Мерфи.

Читайте также: Падение самолета Ил-76 под Белгородом: Минобороны РФ заявило, что на борту находились военнопленные ВСУ

Сообщается, что в течение следующих 24-48 часов станет ясно, смогут ли американские законодатели заключить миграционное соглашение.

Мерфи выразил надежду, что у бывшего президента США Дональда Трампа нет столько власти, чтобы остановить двухпартийный законопроект.

"Я надеюсь, что один человек внутри Республиканской партии не настолько силен, чтобы отдать Украину Владимиру Путину", - сказал сенатор.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK