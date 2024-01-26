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Падение Ил-76: в Москве начали расшифровку "черных ящиков"

Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии, из них копируется вся информация, утверждают россияне.
Падение Ил-76: в Москве начали расшифровку "черных ящиков"

В военной лаборатории в Москве началась расшифровка двух черных ящиков упавшего возле Белгорода самолета Ил-76. Об этом сообщает ТАСС.

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"Параметрический и языковой самописцы доставлены в лабораторию Минобороны. Комиссия приступила к работе с ними, оба ящика подлежат расшифровке", - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что состояние обоих черных ящиков удовлетворительное, из них копируется вся информация.

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