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Кремль сделал заявление о "нейтральности" Украины

В России не отказываются от требований по невхождению Украины в состав НАТО, отметил Дмитрий Песков.
Кремль сделал заявление о "нейтральности" Украины
Дмитрий Песков / Getty images

Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

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"Нет, это неправильное сообщение, оно совершенно не соответствует действительности", - заявил он.

Песков утверждает, что РФ настаивает на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Кроме того, в Кремле не отказываются и от требований по невхождению Украины в состав НАТО.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.

 

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