Кремль сделал заявление о "нейтральности" Украины
В России не отказываются от требований по невхождению Украины в состав НАТО, отметил Дмитрий Песков.
Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
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"Нет, это неправильное сообщение, оно совершенно не соответствует действительности", - заявил он.
Песков утверждает, что РФ настаивает на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Кроме того, в Кремле не отказываются и от требований по невхождению Украины в состав НАТО.
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