РФ за три месяца запретила 4000 украинцам въезд на ВОТ

Списки с запретами на въезд передаются в отделения ФСБ в оккупационные "администрации", отмечает Восточная правозащитная группа.

ФСБ РФ с 16 октября 2023 г. не впустила на оккупированные территории практически 4000 граждан Украины. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Читайте также: Падение самолета Ил-76 под Белгородом: Минобороны РФ заявило, что на борту находились военнопленные ВСУ

"В аэропорту Шереметьево проходят фильтрационные мероприятия для граждан Украины. Проверяет Федеральная служба безопасности РФ. С 16 октября 2023 года ФСБ запретила въезд на оккупированную территорию для 3796 граждан Украины и местных жителей оккупированных территорий", - говорится в сообщении.



Сообщается, что списки тех, кому было выдано запрет на въезд, передаются в отделения ФСБ на оккупированных территориях и в оккупационные "администрации". Таким образом, последние могут проводить мониторинг имущества, наличия семьи, а также адресные проверки по месту жительства.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.