Все ради выборов. Трамп срывает помощь Украине

Соглашение между республиканцами и администрацией Джо Байдена, предусматривающее в том числе выделение Украине военной помощи, оказалось под угрозой срыва из-за влияния Дональда Трампа.

В получении Украиной военной помощи от США возникла неожиданная преграда – Дональд Трамп. Бывший президент увлекся новой предвыборной гонкой и ради нее готов принести в жертву помощь Украине?

Предвыборные игры

Для получения Украино военной помощи необходимо заключение сделки между администрацией Джо Байдена и Республиканской партией США. Сделка предусматривает ужесточение иммиграционной политики США на южной границе, чего требуют республиканцы, в обмен на выделение более 100 миллиардов долларов на безопасность, часть из которых пойдет на военную помощь Украине. По данным источников The Washington Post, лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл в ходе закрытой встречи с однопартийцами заявил, что республиканцы были близки к тому, чтобы одобрить выделение этой суммы, связав эту помощь с миграционной реформой. Однако из-за критики соглашения со стороны Трампа мнение значительной части республиканцев изменилось.

Как пишет The Washington Post, предлагаемая реформа усложнит мигрантам поиск убежища и создаст механизм эффективного закрытия границы в дни, когда количество ее пересечений особенно велико.

“То, над чем сейчас работает сенат, будет бессмысленными с точки зрения безопасности границы”, — заявил Трамп вечером 25 января. По его словам, “единственная надежда” обеспечить безопасность американской границы — это голосование за него.

По информации USA Today, сразу после победы на праймериз в Нью-Гэмпшире Трамп “начал оказывать давление” на республиканцев в конгрессе, чтобы они отвергли сделку. Источник HuffPost утверждает, что Трамп напрямую обратился к нескольким республиканцам, попросив их “провалить” соглашение. По словам собеседника издания, Трамп не хочет, чтобы Джо Байден “записал на свой счет победу” перед президентскими выборами.

Чем ответит Белый дом?

В Белом доме не намерены отступать от переговоров по договоренности о защите южной границы США, от которой зависит финансирование Украины, несмотря на попытки Дональда Трампа вмешаться, сообщает Politico.

Накануне американские официальные лица заявили, что администрация президента США продолжает работать и призывает представителей Республиканской партии делать то же самое.

"Это президент (Джо Байден), который знает, что нам нужны действия, и добросовестно работает над тем, чтобы это произошло. И мы не видим никаких причин для того, чтобы политика стала помехой", – заявила журналистам на борту самолета Air Force One заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Демократы обвинили Трампа в попытке заморозить кризис на границе ради политической выгоды на выборах.

В то же время Белый дом не спешит критиковать экс-президента, поскольку чиновники чувствуют, что любая политическая реакция с их стороны будет использована республиканцами для того, чтобы уничтожить любую возможность заключить соглашение, которое еще остается.

"Мы считаем, что на границе нужно действовать. Что нам нужно объединить усилия для достижения компромисса на основе здравого смысла в отношении пограничных мер, пограничной политики и пограничных ресурсов. И мы все еще надеемся, что это может произойти", – сказала Далтон.

По данным анонимных собеседников издания, помощники Джо Байдена понимают, что одобренное Сенатом соглашение, скорее всего, не пройдет в Палате представителей.

Они сосредоточились на том, чтобы провести соглашение через Сенат, которое, по их мнению, продемонстрирует способность Байдена достигать двухпартийного согласия и его стремление решить проблему границ. После этого команда президента планирует обвинить республиканцев Палаты представителей в затягивании.

"Они хотят получить соглашение от Сената, хотя знают, что оно мертво, чтобы иметь возможность вступить в спор с республиканцами в Палате представителей", – сказал один из собеседников издания.

Переговоры по законопроектам для финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню и усиления безопасности на южной границе США продолжаются с октября прошлого года.

Деньги закончились

Ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки Аврил Хейнс предупредили конгрессменов, что Украина исчерпает определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии в ближайшие недели.

На встрече в среду в Белом доме Салливан и Хейнс предоставили лидерам Конгресса засекреченные временные рамки, когда ключевые военные ресурсы Украины будут значительно истощены, а также подробную оценку текущей динамики на поле боя, рассказывают источники.

Салливан подчеркнул, что положение Украины будет усложняться в течение года.

Помощники Байдена, по словам собеседников телеканала NBC News, сказали, что если Конгресс не предоставит дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, Россия может выиграть войну за считанные недели – в лучшем случае месяцы.

Один из чиновников Белого дома назвал такую оценку "невероятно суровой".

Кроме того, как отмечает телеканал, помощники Байдена также сказали законодателям, что отсутствие помощи повлияет не только на Украину, но может заставить другие страны, которые полагаются на США, в частности Японию и Южную Корею, по-новому взглянуть на свои союзы.