Путин назвал "единственный мотив" войны против Украины

Россия пытается "остановить войну" в Украине вооруженными средствами, цинично заявил Владимир Путин.

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Россия начала агрессивную войну против украинского народа для защиты своих интересов и других мотивов у нее вроде бы не было. Такое заявление в пятницу, 26 января, сделал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, убивающими украинцев на фронте, вместо того, чтобы учиться. "Не было никаких других соображений, кроме одного – защита интересов России. При решении вопросов подобных других мотивов быть не может", – заявил Путин. Он в очередной раз повторил свои циничные слова о том, что Россия вроде бы не начинала войну. "Они (власть Украины – ред.) сами начали войну на Донбассе. Это попытка прекратить эту войну вооруженными средствами. Мы достигнем реализации поставленных нами задач и целей", – утверждает президент РФ. Владимир Путин считает, что в 2014 году в Украине "начали физически истреблять всех, кто был настроен на нормальные отношения" с Россией. "Это геноцид, иначе назвать нельзя. Россиян там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях", – посетовал он. По словам Путина, сейчас против Украины воюют более 600 тысяч россиян, а "зона боевых действий большая – около 2 тыс. километров". Ранее Владимир Путин сделал циничную заву о том, что в 2014 году войну в Украине вроде бы начали США, а не Россия, которая аннексировала украинский Крым и начала гибридную войну на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ никогда не простит Путину и его окружению за развязывание полномасштабной войны.