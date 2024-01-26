ЕС не продлит соглашение с Россией о транзите газа через Украину - СМИ
Bloomberg отмечает, что могут быть способы странам с контрактами после 2024 года обеспечить поставки газа через Украину.
Евросоюз готовится отказаться от продления ключевого соглашения с РФ об использовании украинского транзитного газопровода, когда оно закончится в конце 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обоснование исполнительной власти ЕС заключается в том, что даже страны, наиболее зависящие от российских поставок - Австрия и Словакия - смогут найти альтернативу в случае прекращения действия соглашения.
"Европейская комиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев в результате прекращения транзитного соглашения, включая моделирование пропускной способности других соединений, таких как Турецкий поток, чтобы помочь компенсировать любой дефицит", - говорится в сообщении.
Исполнительные власти блока обсудят этот вопрос с государствами-членами в феврале, прежде чем официально представить план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.
Однако все еще могут быть способы для стран и компаний с контрактами после 2024 г. обеспечить поставки газа через Украину. Одним из методов было бы, чтобы Россия поставляла газ на украинскую границу, а затем субъект ЕС заключал соглашение с оператором газотранспортной системы Киева о транспортировке газа в Австрию, Словакию или Чехию - три страны, наиболее зависящие от поставок из Москвы.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Сербия будет транспортировать в Венгрию больше российского газа, если Украина не продлит транзитное соглашение с Россией.
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