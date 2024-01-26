Шарль Мишель заявил, что не будет участвовать в выборах в Европарламент

Глава Евросовета отметил, что он не хочет, чтобы споры "отвлекали наше внимание от главного".

Глава Европейского совета Шарль Мишель решил снять свою кандидатуру с выборов в Европарламент. Об этом сообщает La Libre.

"Я не хочу, чтобы споры отвлекали наше внимание от главного и наносили вред институту, который я возглавляю, а значит, и европейскому проекту", - заявил он.

По его словам, он недооценил "масштаб и радикальность некоторых негативных реакций" на объявление баллотирования в Европарламент.

"Я отмечаю, что оскорбительные нападки все чаще превалируют над фактическими и объективными аргументами. На мой взгляд, это негативно сказывается на развитии демократической жизни. На личном уровне это заставляет меня задуматься о значении и влиянии, не только для себя, но и для близких мне людей, избирательных обязательств, которым я посвятил свою жизнь в течение 30 лет", - заявил он.

Ранее мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан не сможет возглавить Европейский Совет в случае отставки его действующего президента Шарля Мишеля. У Евросоюза достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника.

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