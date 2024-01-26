Помощь США Украине под угрозой из-за влияния Трампа - СМИ

Financial Times в своем материале отмечает, что бывший президент выступил против компромиссного соглашения.

Увеличение американской помощи Украине в 2024 году под угрозой, поскольку Дональд Трамп пытается уничтожить соглашение в Конгрессе, которое связывало бы увеличение финансирования Киева с усилением контроля над иммиграцией. Об этом заявило издание Financial Times.

В течение нескольких недель переговорщики в Сенате пытались выработать двухпартийное соглашение об усилении мер на южной границе с Мексикой, которое республиканцы требовали в обмен на поддержку увеличения помощи Украине в сфере безопасности. Однако Трамп, желающий сделать иммиграционный вопрос центральным в президентской гонке 2024 года, выступил против компромиссного соглашения.

"Его доминирование на республиканских праймериз в этом году также усилило его влияние на партию, что затрудняет принятие компромисса законодателями", - отмечает издание.

СМИ отмечает, что такие же мнения властвуют и в среде демократов.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что они продолжат работу по достижению соглашения к выходным. Мерфи выразил журналистам опасения по поводу влияния Трампа.

"Я надеюсь, что один человек не настолько влиятелен в Республиканской партии, чтобы отдать Украину Владимиру Путину", - подчеркнул политик.

Сенатор-демократ от Виргинии Марк Уорнер отметил, что "если мы не выполним свои обязательства перед Украиной, то ни одна страна - друг или враг - не будет полностью доверять нам снова".

Авторы материала отмечают, что республиканцы рассматривают иммиграцию как свое самое эффективное политическое оружие в 2024 году на фоне резкого увеличения количества мигрантов на южной границе, что вызвало ответную реакцию во многих консервативных районах.

Добавим, что президент США Джо Байден в октябре обратился в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Однако оно до сих пор блокируется республиканцами из-за противоречий между партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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