Сумка Dior. Коррупционный скандал в Южной Корее

Из-за провокации с подарком сумки первой леди Южной Кореи Ким Кеон Хи у президента и правящей партии страны серьезные проблемы перед выборами.

Уровень терпимости к коррупции бывает разным. Например, в Южной Корее во всю гремит скандал из-за подарка первой леди сумки за 2200 долларов. По меркам украинской коррупции это звучит смешно, но в Корее из-за этого под угрозой победа правящей партии на выборах.

Подстава с сумкой

Еще в прошлом году на YouTube-канале "Голос Сеула" появилось видео, на котором видно, как мужчина по имени Чой Дже Йон дарит первой леди сумку Christian Dior.

Это видео он сам тайно снял с помощью встроенной в часы камеры.

На кадрах видно, как Чой заходит в магазин, чтобы купить серо-синюю сумку из телячьей кожи, в чеке которой указана ее стоимость - 3 млн вон (2 200 долларов). Затем Чой следует к Covana Contents, компании, принадлежащей первой леди. Там Чой встречается с Ким, которая спрашивает его: "Почему вы продолжаете приносить мне эти вещи?"

По данным местных СМИ, сумку якобы подарили первой леди в сентябре 2022 года.

Хотя на видео прямо не показано, как Ким принимает подарок, газета Korea Herald писала, что администрация президента подтвердила получение сумки и заявила, что она "используется и сохраняется как собственность правительства".

Недавний опрос показал, что 69% избирателей страны ждут объяснений от президента относительно действий его супруги, а предварительный опрос был, что 53% респондентов считают ее поведение неуместным.

Политические интриги

Южнокорейские политические аналитик всерьез называют скандал с сумкой Ким Кеон Хи "бомбой", которая загорелась всего за три месяца до парламентских выборов в Южной Корее. Оппозиционная Демократическая партия уже воспользовалась скандалом против президента Юн Сок Йоля и его Партии народной власти (ПНП). "Администрация президента и правящая партия не могут и дальше вести себя так, будто извинения положат конец этому вопросу", - сказал ее лидер Хон Ик Пьо.

Южнокорейское законодательство запрещает государственным должностным лицам и их супругам принимать подарки на сумму более одного миллиона вон за раз или на три миллиона вон по итогам финансового года.

Скандал также вызвал раскол внутри президентской партии.

Сообщается, что Юн призвал лидера своей партии Хан Дон Хуна уйти в отставку после того, как Хан заявил, что этот инцидент "может стать предметом общественного беспокойства".

"Да, это было спланированное инсценирование с использованием шпионской камеры. Но, решая проблему, мы допустили ошибки", — цитирует Хана газета Korea Times.

Ким Кен Юль, другой лидер ПНП, сравнил первую леди с Марией-Антуанеттой, печально известной французской королевой, известной своими экстравагантными поступками.

Коррупция в Южной Корее

Стоит отметить, что в Южной Корее первые лица государства достаточно часто попадат в коррупционные скандалы. Так экс-президента страны Пак Кын Хе должна провести 22 года в тюрьме за превышение служебных полномочий, взяточничество и вымогательство. Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции и других преступлениях. Ли Мён Бак - уже четвертый бывший президент Южной Кореи, приговоренный к тюремному заключению.