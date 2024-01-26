РФ рекордно нарастила производство стали

В прошлом году производство стали в РФ, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA), выросло на 5,6%.

В России выплавка стали по итогам 2023 года выросла до 75,8 млн. тонн, почти достигнув исторического рекорда 2021 года (76 млн. тонн). Об этом сообщают РосСМИ.

По данным Всемирной ассоциации стали (WSA) Россия занимает пятое место среди крупнейших мировых производителей стали. В прошлом году производство стали в РФ выросло на 5,6%.

Внутренний рынок потребления металла в РФ, по оценкам российской Северстали, вырос за девять месяцев прошлого года на 7% – до 35,1 млн тонн.

Напомним, Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) подвергла критике решение Еврокомиссии продлить разрешение на импорт российских полуфабрикатов в ЕС в рамках нового пакета санкций до 2028 года.

Также сообщалось, что Украина за 10 месяцев 2023 года произвела 5,16 млн тонн стали , что на 11,7% ниже объемов за январь-октябрь 2022 года.

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