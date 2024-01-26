США разместят ядерное оружие в Великобритании - СМИ

США забрали ядерные боеголовки из Великобритании в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны со стороны РФ уменьшилась.

Впервые за 15 лет США разместят ядерное оружие на территории Великобритании из-за угрозы со стороны России. Об этом в пятницу, 26 января, пишет The Telegraph.

Издание указывает, что боеголовки будут размещены на базе RAF Lakenheath.

"США убрали ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны и агрессия со стороны Москвы снизились. Теперь их возвращают", - пишет TT.

Указывается, что возвращение американского оружия в Великобританию является частью программы по развитию и модернизации ядерных объектов в масштабах всей страны в ответ на усиление напряженности в отношениях с Кремлем после нападения России на Украину.

"Документы свидетельствуют, что Пентагон заказал новое оборудование для базы, в том числе баллистические щиты, призванные оградить военнослужащих от атак. На базе RAF Lakenheath планируется разместить гравитационные бомбы B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомного оружия, сброшенного на Хиросиму в 1945 году", - уточняет The Telegraf.

Россия уже заявила, что размещение американского оружия в Великобритании будет расценено Москвой как "эскалация" и будет встречено "компенсирующими контрмерами".

Авиабаза Лейкенхит (англ. Lakenheath) - военная авиационная база Королевских военно-воздушных сил Великобритании , расположенная в 7,6 км северо-восточнее одноимённого города Лейкенхит и 13,4 км западнее города Тетфорд графства Суффолк в Англии.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp