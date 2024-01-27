Эксгенсек НАТО призвал увеличить помощь Киеву

Российское вторжение на территорию суверенной соседней страны полностью нарушило международный порядок.

Бывший глава НАТО и министр обороны Великобритании Джордж Робертсон призвал союзников увеличить помощь Украине и наращивать в Европе производство оружия и боеприпасов. Об этом в пятницу, 26 января, он заявил в интервью Sky news

Комментируя соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией Робертсон отметил, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак должен взять на себя ощутимые многолетние обязательства перед Киевом, в то время, когда агрессия России нарастает.

"Мы должны держать Украину на первом месте в повестке дня, потому что они борются за нас там. Я хочу многолетних обязательств, единственное, к чему прислушивается Кремль, это сколько лет мы будем с украинцами", - сказал он.

Бывший генеральный секретарь НАТО акцентировал, что российское вторжение разрушило международный порядок, а Путин не остановится на одной только Украине.

"Если Путину удастся поглотить страну с 44 миллионами людей прямо в самом сердце Европы, то он не остановится. Поэтому они воюют за нас, поэтому я считаю, что нам нужно наращивать производство оружия и боеприпасов, чтобы украинцы получили оружие сейчас", - заявил Робертсон.

Ранее Владимир Путин отметился циничным заявлением, что в 2014 году войну в Украине вроде бы начали США, а не Россия, которая аннексировала украинский Крым и начала гибридную войну на Донбассе.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp