Кокаин нашла полиция в офисе министра образования Валлонии

Один из сотрудников офиса министра был арестован и обвинен в продаже и хранении наркотиков.

Бельгийская полиция обнаружила более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования франкоязычного южного региона Валлония Каролины Дезир. Об этом в пятницу, 26 января, сообщило издание 7sur7.

Брюссельская прокуратура подтвердила факт обнаружения наркотиков. Там заявили, что в связи с этим делом обвинение в продаже и хранении наркотиков было предъявлено самой главе ведомства и еще восьми подозреваемым. Однако, как указывается, двое из подозреваемых были освобождены.

Сообщается, что кроме наркотиков, в доме одного из арестованных сотрудников офиса было обнаружено 10 000 евро наличными.

Расследование продолжается.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp