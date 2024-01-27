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Кокаин нашла полиция в офисе министра образования Валлонии

Один из сотрудников офиса министра был арестован и обвинен в продаже и хранении наркотиков.
Кокаин нашла полиция в офисе министра образования Валлонии
Бельгийская полиция обнаружила более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования франкоязычного южного региона Валлония Каролины Дезир. Об этом в пятницу, 26 января, сообщило издание 7sur7.
 
Брюссельская прокуратура подтвердила факт обнаружения наркотиков. Там заявили, что в связи с этим делом обвинение в продаже и хранении наркотиков было предъявлено самой главе ведомства и еще восьми подозреваемым. Однако, как указывается, двое из подозреваемых были освобождены.
 
Сообщается, что кроме наркотиков, в доме одного из арестованных сотрудников офиса было обнаружено 10 000 евро наличными.
 
Расследование продолжается.
 
Напомним, в Киевской области наркоторговцы устроили пожар, чтобы "замести следы".
 
Ранее сообщалось, что во Львовской области разоблачили нарколабораторию и изъяли наркотиков почти на 90 миллионов гривен.

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