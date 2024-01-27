Суд обязал Тампа выплатить писательнице Кэрролл более 80 млн дол

Присяжные, чьи имена ради их безопасности не раскрываются, совещались три часа и вынесли решение единогласно.

Федеральный суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов компенсации писательнице и журналистке Джин Кэрролл за клевету. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает CNN

Жюри присяжных решило, что Трамп должен выплатить Кэрролл компенсацию в размере 18,3 млн, из которых 11 для финансирования кампании по восстановлению репутации и 7,3 за эмоциональный ущерб.

Также Трамп должен заплатить 65 млн долларов штрафа за злонамеренные действия. Речь идет о его заявлениях по поводу Кэрролл. Отмечается, что общая сумма более чем в восемь раз превышает ту, которую она требовала с самого начала.

Сам Трамп назвал "совершенно нелепым" вердикт суда присяжных Нью-Йорка и заявил, что будет оспаривать решение.

Напомним, Джин Кэрролл заявила, что экс-президент Штатов изнасиловал ее в середине 1990-х годов, а затем оговорил ее, когда опроверг заявление писательницы.

Республиканка Никки Гейли, конкурирующая с Дональдом Трампом за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, поставила под сомнение его ментальное здоровье после того, как Трамп перепутал ее с Нэнси Пелоси на митинге.

Суд обязал бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов выплатить более 937 000 долларов штрафа за иск против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

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