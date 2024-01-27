В Норвегии заключили в тюрьму женщину за таран авто с поджигателем Корана

Хотя осужденная женщина на момент инцидента на дороге не была за рулем, автомобиль принадлежал ей.

Суд в Норвегии признал виновной и приговорил к 19 месяцам заключения 49-летнюю женщину, которая преследовала и протаранила авто с участником антиисламского движения Ларсом Тореном, перед этим сжегшим Коран. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает AFP

Указывается, что Торен, возглавляющий антиисламскую группу Остановим исламизацию Норвегии, сжег экземпляр Корана у мечети в пригороде Осло. Это вызвало возмущение у мусульман, пришедших помешать акции.

"После того, как Торен сел в авто и уехал, две женщины устроили за ним погоню на автомобиле", - указывает агентство.

В результате погони авто преследователей протаранило внедорожник, в котором находился Торен. Автомобиль перевернулся, но ни один из его пассажиров не был травмирован.

Указывается, что осужденная женщина на момент инцидента не была за рулем, однако автомобиль принадлежал ей, а она сидела рядом с водителем.

"Суд признал ее виновной в попытке причинения тяжких телесных повреждений, поскольку она поощряла погоню", - объясняет AFP.

Дело в отношении другой женщины, 24-летней, которая и была за рулем авто, еще не рассматривалось.

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