В Норвегии заключили в тюрьму женщину за таран авто с поджигателем Корана
Хотя осужденная женщина на момент инцидента на дороге не была за рулем, автомобиль принадлежал ей.
Суд в Норвегии признал виновной и приговорил к 19 месяцам заключения 49-летнюю женщину, которая преследовала и протаранила авто с участником антиисламского движения Ларсом Тореном, перед этим сжегшим Коран. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает AFP.
Указывается, что Торен, возглавляющий антиисламскую группу Остановим исламизацию Норвегии, сжег экземпляр Корана у мечети в пригороде Осло. Это вызвало возмущение у мусульман, пришедших помешать акции.
"После того, как Торен сел в авто и уехал, две женщины устроили за ним погоню на автомобиле", - указывает агентство.
В результате погони авто преследователей протаранило внедорожник, в котором находился Торен. Автомобиль перевернулся, но ни один из его пассажиров не был травмирован.
Указывается, что осужденная женщина на момент инцидента не была за рулем, однако автомобиль принадлежал ей, а она сидела рядом с водителем.
"Суд признал ее виновной в попытке причинения тяжких телесных повреждений, поскольку она поощряла погоню", - объясняет AFP.
Дело в отношении другой женщины, 24-летней, которая и была за рулем авто, еще не рассматривалось.
В Швеции впервые осудили гражданина за использование языка ненависти во время сожжения Корана - священной книги мусульман.
Напомним, 28 июня с разрешения полиции в центре Стокгольма Мамика вырвал страницы из Корана и поджег его. Он провел аналогичные акции у посольств Ирака и Ирана, а также у здания парламента. Полиция возбудила против него дело за разжигание вражды.
20 июля в Багдаде сотни протестующих ворвались в посольство Швеции и подожгли его. Нападение на посольство стало реакцией на то, что шведская полиция разрешила провести у посольства Ирака в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
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