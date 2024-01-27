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США защитят союзников от ракет КНДР - Кирби

Северная Корея продолжает развитие программ по созданию баллистических ракет дальнего радиуса действия.
США защитят союзников от ракет КНДР - Кирби
Северная Корея пытается создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия, создав угрозу не только для Южной Кореи и Японии, но и Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 26 января, заявил глава Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
 
 
По его словам, в Вашингтоне располагают соответствующей разведывательной информацией о планах КНДР и предпринимают соответствующие шаги для того, чтобы защитить свои интересы.
 
"Мы знаем, что Северная Корея продолжает развивать передовые возможности, включая баллистические ракеты", - отметил Кирби и предупредил, что не станет раскрывать данные разведки.
 
"Очевидно, мы будем делать то, что должны делать, чтобы быть уверенными, что можем защитить Соединенные Штаты, защитить наших союзников и партнеров", - добавил он.
 

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