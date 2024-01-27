ЕС отреагировал на смертную казнь в США с помощью азота

В Соединенных Штатах Америки, в штате Алабама впервые провели ранее анонсированную казнь с помощью азота.

Европейский союз осудил Соединенные Штаты за применение смертной казни с использованием азота к осужденному за убийство женщины. Об этом в пятницу, 26 января, говорится в заявлении представителя Евросоюза.

"Европейский Союз выражает глубокое сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита в штате Алабама", - говорится в заявлении.

В документе говорится, что ЕС "решительно выступает против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах, поскольку это нарушение права на жизнь и полное отрицание человеческого достоинства".

Также в Евросоюзе заявили, что смертная казнь не является методом сдерживания преступности, наивысшая же мера наказания делает судебные ошибки необратимыми. В частности, в ЕС напомнили, что ранее в США из камеры смертников выпустили 196 невиновных.

В этой связи Евросоюз снова призвал к полному запрету смертной казни.

"Мы призываем те штаты, которые продолжают применять смертную казнь, ввести мораторий и двигаться к полному ее запрету в соответствии с мировой тенденцией", - подчеркнул спикер ЕС.

В США с помощью азота казнили заключенного. Мужчину звали Кеннет Юджин Смит, его признали виновным в убийстве женщины в 1988 году. Долгое время он пытался оспорить приговор, однако все три апелляции были отклонены.

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