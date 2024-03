СМИ показали затонувшее судно после удара хуситов

Из-за того, что судно Rubymar перевозило удобрения, а повреждения повлекли утечку горючего, существует угроза серьезного ущерба для экологии.

В Красном море затонул атакованный йеменскими хуситами корабль Rubymar. Это первое судно, которое пошло ко дну после атаки хуситов, сообщило издание Bild в субботу, 2 марта.

Указано, что Rubymar, зарегистрированный в Великобритании, перевозил более 40 тысяч удобрений. Судно было атаковано еще 18 февраля. Оно потеряло управление и неконтролируемо дрейфовало в Красном море, а затем затонуло. Экипаж был эвакуирован.

Из-за того, что судно перевозило удобрения, а повреждения повлекли утечку горючего, существует угроза серьезного ущерба для экологии. Вокруг корабя образовалось нефтяное пятно протяженностью в километр.

BREAKING:



The British-owned bulk carrier Rubymar has now sunk after it was hit by Houthi anti-ship missile 2 weeks ago.



It’s the first ship to be sunk by the Houthis.



It was carrying more than 41 000 tons of fertilizer. Major ecologic disaster.



Greta? pic.twitter.com/RAFK6kDHKP

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2024

Как известно, с октября прошлого года йеменские хуситы нападают на корабли в Красном море, Аравийском море, Аденском и Оманском заливах. Таким образом, они добиваются прекращения огня в секторе Газа.

В свою очередь США и Великобритания с 12 января начали наносить удары по хуситам. А 19 февраля Евросоюз приступил к военной операции в Красном море.

