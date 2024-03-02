Утечка по Taurus: Шольц пообещал быстрое расследование

Минобороны Германии подтвердило факт перехвата разговора офицеров по ракетам Taurus.

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Военная разведка Германии действительно проверяет инцидент о якобы разговоре офицеров Бундесвера о возможном использовании дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украине. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Ватикан, сообщил Укринформ в субботу, 2 марта. По его словам, это сообщение – "очень серьезное дело", которое нужно быстро расследовать. "Поэтому сейчас нужно очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выяснить – это тоже необходимо", – добавил Шольц. Также агентство сообщает, что Минобороны Германии подтвердило факт перехвата разговора офицеров по ракетам. "Мы можем в принципе подтвердить то, что разговор между офицерами имел место и был перехвачен… Но сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, циркулирующую в социальных сетях", – сказала представитель Бундесвера. Она добавила, что будет проведено расследование не только по факту того, как могла произойти утечка информации, но и не была ли циркулирующая в Интернете версия в некоторых частях смодифицирована. Ранее российские пропагандисты изложили содержание разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем с тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и потенциальном использовании ракет Taurus. Это вызвало скандал в германском политикуме. Разговор офицеров очевидно касался теоретических возможностей использования Украиной немецких ракет Taurus, в том числе в ней содержится чувствительная информация. По словам Олафа Шольца, ФРГ не передает Украине ракеты Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp