Россияне нанесли авиационный удар по Сирии

Целью российских самолетов вроде бы был "лагерь подготовки боевиков" в районе населенного пункта Куббасина.

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Страна-агрессор Россия нанесла авиационный удар по сирийской провинции Алеппо. Об этом сказал на брифинге заместитель руководителя российского "Центра по примирению враждующих сторон в Сирии" контр-адмирал Вадим Кулить в субботу, 2 марта. "Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасина провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелу сирийских правительственных сил", - сообщил Кулить. По его данным, уничтожены по меньшей мере 25 "террористов". Напомним, месяц назад США нанесли ряд ударов по Сирии и Ираку в рамках кампании против проиранских группировок в этих странах. Они были ответственны за атаку на американскую базу в Иордании.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp