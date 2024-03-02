Финляндия призвала ЕС немедленно найти деньги на оружие для украинцев

К концу этого года в странах ЕС будет произведено около 1,3 миллиона гранат, а в 2025 году ожидается дальнейший рост производства.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Запад усилить военную поддержку Украины. Он подчеркнул, что Европа не осознает серьезности войны сквозь призму истории и до сих пор не предоставила Украине достаточной поддержки. Об этом в субботу, 2 марта, он заявил в эфире, сообщает Yle. "Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", - заявил Хяккянен. Глава Минобороны указал на проблемы со снарядами, с которыми столкнулась Европа и отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. "Определенные успехи в этом уже есть. Европейские страны смогли увеличить собственное производство и близки к достижению цели", - подчеркнул Хяккянен. Он напомнил, что цель ЕС - миллион артиллерийских снарядов, которые Запад пообещал передать Украине в ближайшее время. По оценкам, к концу этого года в странах ЕС будет произведено около 1,3 миллиона гранат, а в 2025 году ожидается дальнейший рост производства. Финское оружие можно использовать для ударов по территории России, страна не налагала никаких ограничений на военную помощь, предоставленную Украине. Об этом заявил глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра.

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