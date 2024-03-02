В Германии обвинили Путина в дестабилизации ситуации в стране

Разговор офицеров касался теоретических возможностей использования Украиной немецких ракет Taurus, в том числе в ней содержится чувствительная информация.

"Зеленые" Германии обвинили главу Кремля Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом в субботу, 2 марта, заявила вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер, сообщает Spiegel. Брюггер предупредила, что после того, как в России была опубликована запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, возможны дальнейшие диверсионные действия РФ в ближайшие месяцы. "События последних нескольких дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в Германии, посредством дезинформации, дестабилизации и шпионажа", - сказала вице-председатель парламентской группы. Она подчеркнула, что в этом году, который и так полон важных выборов, следует ожидать роста угроз от России. "Мы должны подготовиться к этому в политике, медиа и обществе. Как общество мы должны стать более устойчивыми, сильными и защищенными", - добавила Брюггер. Ранее российские пропагандисты изложили содержание разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем с тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и потенциальном использовании ракет Taurus. Это вызвало скандал в германском политикуме. Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве. Также сообщалось, что правительство Великобритании в частном порядке пытается убедить немецких коллег передать Украине ракеты Taurus.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp