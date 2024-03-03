ФРГ подготовит систему здравоохранения к войнам

Германия могла бы стать центром помощи раненым и травмированным из других стран, считают в Берлине.

Немецкая система здравоохранения должна стать более приспособленной к "военным конфликтам". Об этом, в субботу, 2 марта, заявил глава Минздрава Германии Карл Лаутербах, сообщает Tagesschau. Он отметил, что война против Украины продолжается, а российская риторика становится все острее. "Учитывая это, Германия должна не только лучше подготовиться к будущим пандемиям, но и к большим катастрофам и возможным военным конфликтам", - заявил Лаутербах. Он анонсировал соответствующий законопроект на лето. "Было бы глупо сказать, что мы не готовимся к военному конфликту, и тогда он не наступит", - сказал Лаутербах. По его словам, в случае войны Германия могла бы стать центром оказания помощи раненым и травмированным из других стран. "После преступного нападения России на Украину этот вызов, к сожалению, стал еще важнее", - добавил глава Минздрава.

Отметим, что в понедельник, 26 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС обсуждают возможность направления своих военных в Украину после заключения двусторонних соглашений. Он поспешил заявить, что Словакия "не пойдет на такой шаг", но уважит решения стран НАТО, которые согласятся ввести войска в Украину.

Позже о возможности отправить в Украину военных заговорил президент Франции Эммануэль Макрон, а премьер-министр Франции Габриэль Атталь тоже не исключил возможности отправки французских военных в Украину.

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