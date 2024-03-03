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Кишинев отреагировал на атаку "шахедов" на Одессу

Число погибших в Одессе в результате дроновой атаки ночью 2 марта увеличилось до восьми. Из-под завалов продолжают доставать людей.
Кишинев отреагировал на атаку "шахедов" на Одессу
Атака России на Одессу свидетельствует о необходимости увеличения военной помощи в Украине. Об этом в субботу, 2 марта, говорится на странице президента Молдовы Майи Санду в соцсети Х.   "Очередная атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни, служа суровым напоминанием о том, что Украине срочно нужна дополнительная помощь", - написала Санду.   Политик подчеркнула, что каждый день имеет значение и задержка военной помощи для Украины ставит под угрозу еще больше невинных жизней.   Напомним, сегодня ночью российский дрон-камикадзе уничтожил целый подъезд многоэтажки в Одессе. Среди погибших два маленьких мальчика. Под завалами все еще могут быть люди.   Из-за трагедии в Одессе президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров Украины.

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