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В Белграде проведут повторные выборы из-за протестов оппозиции

Оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" назвала согласие властей провести новые выборы своей великой победой.
В Белграде проведут повторные выборы из-за протестов оппозиции
Сербская прогрессивная партия (SNS) анонсировала впервые состоявшиеся 17 декабря повторные муниципальные выборы в Белграде. Решение было принято после массовых протестов оппозиции и отрицательных оценок голосования со стороны международных наблюдателей. Об этом в субботу, 2 марта, сказал исполняющий обязанности мэра столицы Сербии Александар Шапич, сообщает Radio Liberty.       "Мы приняли решение во вред себе, но мы не боимся", - сказал Александер.   Известно, что в начале ноября 2023 г. Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые выборы на 17 декабря 2023 года. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие парламентские выборы планировались на 2026 год.   На выборах 17 декабря победила "Сербская прогрессивная партия" Вучича. Однако оппозиция заявила, что парламентские выборы были сфальсифицированы. Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в своем докладе о выборах в Сербии отметило многочисленные нарушения демократических стандартов в ходе голосования, в частности создание преимуществ в СМИ для правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, а также нецелевое использование общественных фондов.   Уже 24 декабря 2023 г. в столице Сербии Белграде начались протесты против результатов выборов.   Дата нового голосования должна быть назначена в течение 30 дней.   Ранее сообщалось, что в Сербии на парламентских и муниципальных выборах лидировала Сербская прогрессивная партия (SNS) действующего президента Александра Вучича.

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