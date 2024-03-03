Трамп победил на республиканских кокусах в трех штатах

Во всех трех штатах Трамп победил Никки Хейли, свою основную соперницу среди республиканцев.

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу победил еще на тех республиканских праймериз, победив соперницу Никки Хейли в Миссури, Айдахо и завоевав остаток делегатов в Мичигане. Об этом в субботу, 2 марта, пишет Bloomberg. Следующее событие в республиканском календаре - воскресенье в округе Колумбия. "У Хейли быстро заканчивается время, чтобы изменить ход гонки за выдвижение от республиканцев. На очереди - "супервторник" 5 марта, самый большой день праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория", - указывают журналисты. Кокусы - собрание сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, проводимых властями штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат. От их результатов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Пока все выглядит так, что основные конкуренты, как и в 2020-м - Джо Байден и Дональд Трамп.

Напомним, ранее Трамп пообещал "очень быстро" завершить войну в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов выслушать конкретный "мирный план" Трампа и пригласил его в Украину.

Последний конкурент Трампа. Кто такая Никки Хейл?

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