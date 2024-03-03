В Колумбии мужчина перехитрил бандитов

На кадрах виден суетливый мужчина, который в конце концов притворился спящим бездомным. Таким образом он спасся якобы от бандитов.

В сети появилось видео, на котором запечатлен курьезный случай в Колумбии.

На кадрах виден суетливый мужчина, который в конце концов притворился спящим бездомным.

Как утверждают соцсети, мужчина таким образом спасся якобы от бандитов, которые в конце концов не обратили на него внимания.

Напомним, в Португалии улицы города затопили миллионы литров вина.

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