Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Колумбии мужчина перехитрил бандитов

На кадрах виден суетливый мужчина, который в конце концов притворился спящим бездомным. Таким образом он спасся якобы от бандитов.
В Колумбии мужчина перехитрил бандитов

В сети появилось видео, на котором запечатлен курьезный случай в Колумбии.

На кадрах виден суетливый мужчина, который в конце концов притворился спящим бездомным.

Как утверждают соцсети, мужчина таким образом спасся якобы от бандитов, которые в конце концов не обратили на него внимания.

 

Напомним, в Португалии улицы города затопили миллионы литров вина.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK