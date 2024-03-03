Министр обороны Германии ответил на "слив" разговора офицеров

Разговор офицеров касался теоретических возможностей использования Украиной немецких ракет Taurus.

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Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал публикацию российских пропагандистов перехваченного телефонного разговора немецких офицеров о вероятной передаче ракет Taurus Украине и ударе по Крымскому мосту, сообщает Bild. Писториус заявил, что Владимир Путин ведет "информационную войну" против Германии. По его словам, это "гибридная атака" России, целью которой является "взорвать решимость". Министр обратил внимание, что на опубликованной записи офицеры обсуждали разные сценарии, но это не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus. Утверждение Москвы о том, что бундесвер якобы планировал атаку на Крым, он назвал "сумасшедшей ложью". Борис Писториус призвал не вестись "на уловки Путина" и рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели, насыщенной критическими с точки зрения Кремля событиями, среди которых - похороны российского оппозиционера Алексея Навального. В то же время, министр немедленно поручил провести полное расследование инцидента с целью выяснить полномочия офицеров и корректности выбора средства коммуникации - платформы WebEx. Первые результаты проверки будут в начале следующей недели. По его словам, кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера, ему неизвестно на данный момент другие утечки информации. Ранее российские пропагандисты изложили содержание разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем с тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и потенциальном использовании ракет Taurus. Это вызвало скандал в германском политикуме. Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве. Также сообщалось, что правительство Великобритании в частном порядке пытается убедить германских коллег передать Украине ракеты Taurus. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp