Кремль заполонил Европу шпионами и киллерами под видом антивоенных мигрантов, считает СМИ.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Москва воспользовалась массовым бегством из России оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием сослать профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя обстоятельства убийства в Испании российского лётчика-перебежчика Максима Кузьминова. Издание отмечает, что Кузьминов, застреленный в городке Вильяхойос 13 февраля этого года, является лишь одним из многих убитых или внезапно умерших россиян, так или иначе насоливших российскому диктатору Владимиру Путину. Примечательно, что Москва даже не пытается создать облик, не имеющий отношения к убийству своего бывшего пилота. "Этот предатель и преступник стал моральным труппом в тот самый момент, когда планировал свое грязное и ужасное преступление", - заявил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин. После вторжения в Украину известные россияне погибали при необычных обстоятельствах на трех континентах. В Википедии даже существует отдельная статья "Подозрительные смерти российских бизнесменов (2022–2024)", в которой приводится список из 51 имени. WSJ пишет, что, по крайней мере, часть из них стали жертвами российских агентов, распорошкнных по миру, в частности, во время последней волны антивоенной эмиграции. По словам европейских чиновников, Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян уйти от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и Кавказ. Ведь вместе этими "беженцами" в Европу проникали новые российские агенты – на замену тем "дипломатам", массово высылаемым из Европы в последние два года. Представители западных исследований говорят, что российская агентура становится все более наглой и креативной в подавлении инакомыслия за рубежом. Они также все чаще используют иностранных граждан в операциях, поручая им шпионские миссии. Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают, следует ли ограничивать поездки российских дипломатов после того, как Чехия пожаловалась, что потенциальные шпионы РФ избегают мониторинга благодаря Шенгенской зоне. Напомним, по данным СМИ, постоянный представитель России при ЕС Кирилл Логвинов, вероятно, является шпионом. Его подозревают в тайной работе против европейских интересов и шпионаже в пользу российских спецслужб. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp