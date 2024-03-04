Помощь Украине от США: названы возможные сроки

Конгресмены США готовят альтернативный законопроект о поддержке союзников, в частности, Украины. В нем часть помощи может быть превращена в кредит, а его рассмотрение отложено на недели.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заблокировал законопроект Сената о помощи Украине, но оставил открытой возможность нового предложения в Палате представителей. Оно может быть принято во второй половине марта или в апреле. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило CNN. Отмечается, что за кулисами Джонсон провел частные встречи с республиканцами Палаты представителей, пытавшихся заручиться поддержкой нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе США с Мексикой. И сейчас глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и достичь консенсуса в рамках конференции, чтобы добиться принятия решения в зале до конца марта или в апреле. CNN со ссылкой на источники пишет, что Джонсон еще не занял позицию по этому законопроекту и не обязался вынести его на голосование. Республиканские сторонники Украины считают, что Джонсон позволит вынести законопроект на голосование – даже если будет рисковать получить негативную реакцию со стороны крайне правых членов Конгресса. Маккол, на прошлой неделе информировавший республиканцев в офисе спикера о новом плане, сказал CNN, что Джонсон был "очень взвешенным". Другие сторонники нового законопроекта говорят, что Джонсон явно открыт к их плану. Отмечается, что план внешней помощи, разрабатываемый двухпартийной группой членов Конгресса, предусматривает предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 66 миллиардов долларов – без учета гуманитарной помощи, которая была частью сенатского пакета и приоритетом для многих демократов. Альтернативный план, который сейчас обсуждается, будет запрещать въезд нелегальных иммигрантов в США, пока не будет достигнут оперативный контроль над границей, и предусматривает отправку мигрантов в Мексику или страну их происхождения, пока они будут ждать рассмотрения их претензий в США. Группа также рассматривает другие изменения в законопроект, включая арест замороженных российских активов в США и передачу их Украине. Члены группы рассматривают возможность превращения части помощи в американский кредит – идея, выдвинутая Трампом. При этом, как подчеркивает издание, новый законопроект трудно будет принять многим демократам, выступающим против иммиграционных ограничений, а также отсутствия гуманитарной помощи. Как сообщалось, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий более 60 млрд долларов для Украины – преимущественно на военную помощь. Но законопроект так и не рассмотрели в Палате представителей из-за отказа спикера Джонсона поставить его на голосование. Напомним, 27 февраля Байден встретился с лидерами Конгресса. Политики обсудили вопросы помощи Украине. Спикер Палаты представителей заявил, что и дальше считает приоритетом решения вопроса защиты границы США.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp