Германия до ноября будет патрулировать небо Балтии

Немецкие пилоты впервые возьмут на себя ответственность за воздушное патрулирование над странами Балтии, которые не имеют собственных истребителей.

Германия до ноября будет патрулировать воздушное пространство над странами Балтии – Латвией, Литвой и Эстонией. Военная авиация уже прибыла в Латвию, сообщает Bild. Отмечается, что немецкие пилоты впервые примут ответственность за воздушное патрулирование над странами Балтии. На латвийской базе Лиэлварде будет дислоцироваться до шести истребителей Eurofighter и около 200 солдат, которые примут участие в совместных учениях и координации с партнерами. "Воздушное патрулирование НАТО имеет огромное значение для безопасности жителей Латвии и стран Балтии", - подчеркнул генеральный инспектор ВВС Германии Инго Герхартц. Он отметил важность коллективной обороны, особенно в контексте граничащих с Россией стран. "Германия была и остается надежным другом и партнером всех стран Балтии, а ВВС твердо стоят на стороне Латвии и всего Балтийского региона", – добавил Герхартц. У Эстонии, Латвии и Литвы, как известно, нет своих истребителей. Поэтому с 2004 г. союзники по НАТО поочередно обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии. Напомним, 1 марта немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты недалеко от Латвии. Ранее сообщалось, что страны Балтии планируют создание общих оборонных зон на границе с РФ.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp