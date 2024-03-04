Из тюрьмы в Гаити сбежали сотни заключенных

Среди беглецов – убийцы президента страны в 2021 году. Премьер страны пробует заручиться помощью иностранных вооруженных сил.

Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити Порт-о-Пренси. Среди беглецов были и мужчины, осужденные за убийство президента страны Жовенеля Моиза в 2021 году. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает BBC. Отмечается, что лидер местных банд и бывший полицейский Джимми Шерезье призывает заключить под стражу премьер-министра страны Ариэля Анри "для освобождения Гаити". Обострение в стране началось в то время, когда Анри находился с визитом в Кении – он пытается договориться о помощи иностранных вооруженных сил для борьбы с бандами. Полицейский профсоюз Гаити обратился ко всем правоохранителям из Порт-о-Пренса, имеющим доступ к автомобилям и оружию, и призывал помочь восстановить контроль над тюрьмой. Также сообщалось о по меньшей мере четырех погибших из-за стрельбы на улице. Напомним, 7 июля 2021 года в своей резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Злоумышленники также ранили его супругу, но она выжила после нападения. Впоследствии ее обвинили в причастности к убийству. Позже власти Гаити установили, что в состав группы наемников, которые убили президента Моиза, входили не менее 28 человек - 26 колумбийцев и двое местных жителей.

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