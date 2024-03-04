Смерть Навального: Канада расширила санкционный список

Антироссийские персональные санкции распространились на шестерых российских чиновников, причастных к смерти оппозиционера.

Власти Канады ввели санкции против шести человек, причастных к смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте канадского МИД. Санкции, в частности, распространили на начальника исправительной колонии в поселке Харп Вадима Калинина. Под ограничениями также оказались другие люди, но без указанных должностей. Российские СМИ пишут, что, вероятно, это может быть следователь управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Варапаев, Марина Бобек, работавшая прокурором апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы, сотрудница уголовно-судебного управления московской прокуратуры Екатерина судья Ковровского городского суда (Владимирская область) Кирилл Никифоров. Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава введет санкции против РФ из-за смерти Навального. Уточнялось, что речь идет об ограничениях в отношении "шестерых российских чиновников, включая старших должностных лиц и высокопоставленных работников прокуратуры, судебной и исправительной службы России". Как сообщалось, Канада 23 февраля ввела новые санкции против России. Под ограничение попал ряд оборонных заводов, морской порт и помощник диктатора Владимира Путина. Похороны Навального: количество задержанных удвоилось

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