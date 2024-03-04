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Италия отзывает из Словакии одолженную систему ПВО

Рим объяснил это решением тем, что она "нужна в другом месте". Фицо призвал президента Словакии убедить Италию оставить SAMP/T.
Италия отзывает из Словакии одолженную систему ПВО
Власти Италии сообщили Словакии о намерении забрать свою систему ПВО SAMP/T. Об этом сообщил словацкий премьер Роберт Фицо в Facebook.   По его словам, Рим объяснил это решением тем, что она "нужна в другом месте". В каком именно не уточняется.   Италия одолжила SAMP/T Словакии в год. Фицо добавил, что до его избрания на должность премьера правительство страны подарило Украине функционирующую российскую систему ПВО С-300.   "Потом у нас были здесь американские Patriot, но они ушли, а теперь уйдут и итальянцы. И я спрашиваю: господи, кто будет охранять наши АЭС и другие стратегические объекты?" - заявил Фицо.   Он также призвал президента Словакии Зузану Чапутову убедить Италию оставить SAMP/T в стране.   Напомним, в январе Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну России против Украины – это отдать россиянам часть украинских территорий.   Байден обсудил с премьером Италии помощь Украине

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