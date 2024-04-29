Режим Лукашенко назвал "экстремистской" Белорусскую редакцию Deutsche Welle

"Экстремистским формированием" МИД назвало редакцию DW, создающую контент для DW Беларусь, на территории Беларуси их деятельность запретили.

Министерство внутренних дел Беларуси в понедельник, 29 апреля, объявило белорусскую редакцию немецкого иновещания Deutsche Welle "экстремистским формированием" и тем самым запретило доступ к контенту этого средства информации на территории страны. Об этом сообщила редакция DW.

Отмечается, что МИД Беларуси назвало "экстремистским формированием" редакцию DW, создающую контент для DW Беларусь, на территории этой страны вести свою деятельность им запретили. Более того, любое сотрудничество с немецкой медиа-компанией в этой стране может рассматриваться как уголовное преступление и наказываться многолетним лишением свободы.

Причиной запрета министерство назвало организацию подготовки и "совершение посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь, дискредитацию и оскорбление должностных лиц".

Генеральный директор DW Петер Лимбург осудил решение белорусского МВД, а обвинения в эстремизме отверг, заявив, что предъявленные обвинения по своей сути не соответствуют той работе, которую проделывают сотрудники белорусской редакции Deutsche Welle.

"Режим, установившийся в Беларуси, опасается независимых СМИ и идет на все, чтобы лишить своих граждан доступа к свободной информации. Там боятся тех, кто берет на себя ответственность самостоятельно формировать мнение о том, что происходит в их стране, в Европе и в мире в целом", - считает Лимбург.

Ранее самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко объяснил, почему Беларусь не воюет против Украины . По его данным, на участке белорусской границы 120 тысяч военных ВСУ.

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