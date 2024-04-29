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Германия передала новую военную помощь ВСУ

В частности, украинские военные получили десять бронированных машин пехоты Marder и снаряды для противовоздушной обороны.
Германия передала новую военную помощь ВСУ
 
Германия отчиталась о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, снаряды и бронетехника. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого правительства в понедельник, 29 апреля.
 
В список вошли:
 
  • 10 БМП Marder со снарядами и запчастями;
  • боеприпасы для танков Leopard 2;
  • 7500 снарядов калибра 155 мм;
  • два зенитных ракетных комплекса SKYNEX с боеприпасами;
  • почти 30 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок Gepard;
  • ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM;
  • радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;
  • мостоукладочный танк Beaver с запчастями;
  • бронированная инженерная машина DACHS;
  • девять минных плугов;
  • системы самозащиты для вертолетов AMPS;
  • 60 подвесных моторов;
  • 600 светодиодных ламп;
  • шесть тягачей для перевозки танков М1070;
  • 18 тысяч патронов калибра 40 мм;
  • 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90;
  • 120-мм минометные боеприпасы;
  • почти 2000 маскировочных сеток;
  • 20 00 дождевиков;
  • 100 000 аптечек.
 
Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский после беседы с канцлером Олафом Шольцом.
 
 
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