Германия передала новую военную помощь ВСУ
В частности, украинские военные получили десять бронированных машин пехоты Marder и снаряды для противовоздушной обороны.
Германия отчиталась о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, снаряды и бронетехника. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого правительства в понедельник, 29 апреля.
В список вошли:
- 10 БМП Marder со снарядами и запчастями;
- боеприпасы для танков Leopard 2;
- 7500 снарядов калибра 155 мм;
- два зенитных ракетных комплекса SKYNEX с боеприпасами;
- почти 30 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок Gepard;
- ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM;
- радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;
- мостоукладочный танк Beaver с запчастями;
- бронированная инженерная машина DACHS;
- девять минных плугов;
- системы самозащиты для вертолетов AMPS;
- 60 подвесных моторов;
- 600 светодиодных ламп;
- шесть тягачей для перевозки танков М1070;
- 18 тысяч патронов калибра 40 мм;
- 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90;
- 120-мм минометные боеприпасы;
- почти 2000 маскировочных сеток;
- 20 00 дождевиков;
- 100 000 аптечек.
Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский после беседы с канцлером Олафом Шольцом.
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