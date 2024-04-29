"Не поздно победить, рано в НАТО". Генсек в Киеве

В Киев с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Украину с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Этот визит генсека НАТО стал уже третьим с начала полномасштабного вторжения в Украину. До этого в Киев Столтенберг приезжал 20 апреля и 28 сентября 2023 года. “Ситуация сложная, но еще не поздно для Украины одержать победу — и поддержка уже в пути. НАТО также делает шаг вперед в долгосрочной перспективе, ставя Украину на необратимый путь в Альянс”, — заявил генсек альянса. Правда, обещать Украине вступление в НАТО он не стал.

Извинения

Столтенберг напомнил, что США месяцами не могли согласовать пакет помощи Украине, а европейские партнеры не поставили снаряды в обещанном количестве, из-за чего Украина месяцами испытывала нехватку вооружения и была вынуждена экономить боеприпасы.

“Было сбито меньше российских ракет и беспилотников, и Россия смогла продвинуться вперед на линии фронта. Но Украине еще не поздно одержать победу. Дополнительная помощь уже в пути”, — заявил Столтенберг.

Президент Владимир Зеленский на брифинге со Столтенбергом подчеркнул, что оперативность партнеров в вопросе поставок означает стабилизацию фронта. Он предупредил, что российская армия готовится к дальнейшему наступлению, и Украина вместе с партнерами должна сорвать это наступление.

"…Оперативность в поставках буквально означает стабилизацию фронта. Артиллерия 155-го калибра, дальнобойное оружие и противовоздушная оборона, прежде всего системы Patriot. Это то, что есть у партнеров, и то, что должно сейчас работать здесь, в Украине, для уничтожения российских террористических амбиций", — сказал он.

В НАТО не зовут

Столтенберг также выступил в Верховной Раде. Марьяна Безуглая, известная своими резкими высказываниями, представитель президентской Слуги народа, так описала посещение генсека НАТО: “Выступление — об общем, ничего нового. Дал понять, что никакого приглашения на следующем саммите НАТО (летом в Вашингтоне) не будет. Конечно, сказал, что Украина будет членом НАТО. Когда-нибудь”.

Генсек НАТО пригласил Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится в Вашингтоне в июле. При этом он выразил сомнение, что на этом саммите Киев получит официальное приглашение о вступлении в альянс.

“Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов. И я не ожидаю, что мы получим такое согласие до саммита в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину еще ближе к членству и хотим как можно скорее того дня, когда Украина присоединится к нам как полноправный член”, — заявил Столтенберг.

“Когда наступит подходящий момент, Украина сможет стать членом НАТО немедленно. С нетерпением жду того дня, когда украинский флаг будет развеваться у штаб-квартиры НАТО”, — заверил он.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Намерение Киева было продиктовано российским вторжением в Украину. На саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе в июле 2023 года, участники альянса не стали официально приглашать Украину, но согласились упростить процесс вступления страны в военно-политический блок.

А Patriot будет?

Вопрос о передаче Украине американских систем ПВО Patriot на данный момент является приоритетным для НАТО, заявил Столтенберг.

“Наш приоритет — передача Patriot”, — сказал он на брифинге с президентом Зеленским в ходе визита в Киев.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украине нужны не только Patriot, но и другие системы, например, NASAMS. “Требуется эшелонированная система ПВО”, — отметил Столтенберг.

Президент Зеленский, со своей стороны, сказал, что получил заверения от западных партнеров в том, что в процессе поставки ракет для систем Patriot задержек не будет.