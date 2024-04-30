Фицо грубо высмеял сбор словаков на снаряды для Украины

Словацкий премьер употребил выражение на чешском "prd do Stromovky" ("пердение в Стромовке") и заявил, что лучше было бы собирать деньги на помощь онкобольным.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал словаков, которые собирали деньги на помощь Украине и назвал их действия "пердением", которое ни на что не повлияет, передает издание Denik N

Фицо сказал, что ничто не мешает людям делать со своими деньгами то, что они хотят, но добавил, что Соединенные Штаты одобрили 60 миллиардов долларов помощи Украине, Евросоюз также одобрил десятки миллиардов евро.

"В Украине ничего не изменится, и через год - два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно, часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть", – заявил он, добавив, что в Словакии лучше собирать для онкобольных, чем для пуль и бомб.

Говоря о деньгах, которые словакам удалось собрать для помощи Украине, Фицо употребил выражение на чешском "prd do Stromovky" ("пердение в Стромовке"), которое имеет тот же смысл, что и "капля в море".

Инициаторы сбора уже отреагировали, заявив, что Фицо оскорбил всех сторонников инициативы, прежде всего 99-летнего Отто Симко.

"Нашей основной целью было символическое присоединение Словакии к чешской инициативе, которое и было достигнуто. Мы показали, что Словакия не является ни трусливой, ни неблагодарной, и если не правительство, то гражданское общество может дать понять, что оно знает, где находится север", – добавляет инициатива.

Участникам инициативы удалось собрать около четырех миллионов евро.

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