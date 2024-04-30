В США призвали Россию к переговорам

В Госдепе подчеркнули, что переговоры должны проходить в соответствии с принципами, которые являются основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость.

США готовы провести переговоры с Россией, если в Кремле продемонстрируют искреннее желание. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает в понедельник, 29 апреля, Радио Свобода

"Завершение войны в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит... Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, которые явлются основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. Если они должным образом подтверждены, должна быть принята резолюция", – заявил он в беседе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде в Саудовской Аравии.

Говоря о возможных переговорах, Блинкен отметил, что США будут участвовать в них.

"Как только Россия продемонстрирует, что она искренне хочет вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", - сказал он.

Также Блинкен отметил объединение украинцев и слабость России. По его словам, в целом Россия слабее экономически и в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил.

"В то же время украинцы объединились так, как никогда ранее, в частности, объединены против России, чего не было до 2014 года, когда Россия осуществила первую агрессию против Украины. НАТО сильнее и больше", - сказал госсекретарь США.

Также глава Госдепартамента отметил, что отказ Европы от российских энергоресурсов является стратегической неудачей России.

"Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов чрезвычайными способами всего за два года. Все это, я считаю, огромная стратегическая неудача для России", - подчеркнул глава Госдепа, выразив надежду, что в Кремле это понимают.

Напомним, недавно в РФ заявили, что в случае новых переговоров по Украине не будут делать на период переговорного процесса никаких пауз в боевых действиях

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