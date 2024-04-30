В США обсуждают возможность запрета импорта урана из РФ - СМИ

Поскольку соответствующий законопроект застрял в Сенате, в администрации Байдена хотят ввести запрет административными методами.

В Белом доме рассматривают возможность запрета импорта обогащенного российского урана административными методами, пока Конгресс не примет соответствующий закон. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других органов провели соответствующие переговоры.

Пока никаких решений не принято, сообщили собеседники журналистов, ведь и администрация, и атомная промышленность все еще предпочитают, чтобы запрет был закреплен на законодательном уровне, потому что закон отменить труднее, чем действия исполнительной власти.

Согласно данным Департамента энергетики США, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого в США. Эти продажи приносят РФ примерно 1 миллиард долларов в год.

Белый дом считает, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США". В то же время замена российского урана может увеличить стоимость этого топлива на 20%.

Законодатели Палаты представителей приняли законопроект, запрещающий импорт обогащенного российского урана с отсрочкой до 2028 года, в декабре 2023 года.

Однако голосование в Сенате было заблокировано сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом.

Когда в прошлом месяце министра энергетики Дженнифер Гренхольм спросили об этой проблеме, она сказала, что исполнительные действия "возможны", но действия Конгресса лучше.

"Мы озабочены долговременным характером этого", - сказала она.

Напомним, в марте этого года Гренхольм призвала Конгресс наконец-то принять запрет. По ее словам, это позволит направить сэкономленные средства в поддержку разработки американского топлива для ядерных реакторов.

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