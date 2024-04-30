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В РФ цыгане сдали в металлолом новейший БПЛА - соцсети

Сотрудники пункта приема вместо выплаты денег вызвали полицию. Копы выясняют, как Орлан-10 попал к цыганам.
В РФ цыгане сдали в металлолом новейший БПЛА - соцсети

В Тамбовской области РФ цыгане привезли в пункт приема металлолома российский беспилотник Орлан-10. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что работники пункта приема вызвали полицию и саперов.

Сейчас российские полицейские выясняют, каким образом дрон оказался у цыган. После исследования его отправят в Москву.

Орлан-10 - новейший российский беспилотник, разработанный и выпускаемый петербургским предприятием Специальный технологический центр. Дрон предназначен для разведки и наблюдения. Он может транслировать цели для поражения различными боевыми машинами, а также использоваться для корректировки артиллерийского огня и радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщась, что производитель разведывательных беспилотников Орлан-10 увеличивает объем производства дронов, несмотря на санкции и зависимость от западных компонентов.

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