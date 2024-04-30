Трамп пообещал привлечь армию к высылке нелегалов из США

В случае победы на президентских выборах, Трамп готов привлечь Национальную гвардию США к высылке нелегалов.

Бывший президент США Дональд Трамп готов вовлечь армию в высылку нелегалов из страны, если ему удастся выиграть выборы. Об этом политик заявил в интервью журналу Timе.

По словам Трампа, в случае реализации программы массовой депортации нелегалов из страны, он готов привлечь Национальную гвардию США.

"Но если им не удалось это сделать, я бы привлек и другие подразделения (армии, – ред.)", – заявил бывший американский лидер.

Отвечая на вопрос журналиста, означало бы это, что он не повинуется закону от 1878 года, запрещающему применение силы против гражданских лиц, Трамп заявил, что не считает его применимым к нелегалам.

"Это не гражданские лица. Эти люди нелегально попали в нашу страну", – заявил он.

Как известно, Трамп по-прежнему придерживался аналогичной миграционной политики. В частности, одним из его главных проектов было строительство бетонной стены на границе США и Мексики.

Напомним, Трамп и действующий президент Джо Байден уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение состоится на прошедших летом съездах Демократической и Республиканской партий.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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