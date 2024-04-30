Доверие Украины к союзникам в НАТО подорвано - Столтенберг

Следует пересмотреть координацию международной военной помощи Украине, отметил генсек Альянса.

Задержки в поставках военной помощи странами-членами НАТО повлияли на доверие к ним со стороны Украины. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после визита в Киев, сообщило Reuters во вторник, 30 апреля.

По его мнению, следует пересмотреть координацию международной военной помощи Украине.

"Требуются более надежные институциональные рамки нашей поддержки, которые способны обеспечить предсказуемость, еще большую подотчетность и гарантировать четкое распределение взятой на себя ответственности", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что в последние месяцы Украина не получала оружие от США и это повлияло на ситуацию на фронте.

"То, что мы не выполнили то, что обещали, конечно же не добавляет доверия", - признал генсек НАТО.

Столтенберг напомнил о предлагаемой им идее создать многолетний фонд в 100 млрд долларов , где будет четко определен вклад каждого члена Альянса в помощь Украине.

А реагируя на обеспокоенность отдельных членов НАТО, он подчеркнул, что эти деньги будут "лишь малой толикой" того, что США и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.

"Там речь шла о триллионах, а в Украине речь идет о миллиардах, хотя в действительности мы имеем дело с совершенно реальным вызовом нашей безопасности, которым является Россия со своей агрессией", - подчеркнул он.

Корреспондент.net . Напомним, полугодовая задержка американской помощи привела к тому, что россияне улучшили позиции на фронте. Впрочем Европа и Америка уже присылают новые пакеты, а аналитики рассуждают о новом наступлении ВСУ . Об этом читайте в материале

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp