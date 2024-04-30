В России в столице Бурятии и в лесах Сибири бушуют масштабные пожары
В Улан-Уде зафиксировано пять пожаров в городе и пригороде. В Сибири 41 пожар охватил леса общей площадью 40 374 га.
В России в столице Бурятии Улан-Удэ - масштабный пожар. Пылает сухая трава, горят заборы, дворовые постройки. Продолжается эвакуация людей. Массово горят и леса в Сибири. Об этом сообщают российские СМИ.
На место пожара выехал глава Бурятии.
По его словам, зафиксировано пять пожаров в городе и пригороде. Ураганный ветер раздувает искры и огонь.
Сообщается, что пожар не задел жилые дома.
Проект Радио Свобода Сибирь. Реалии сообщает, что по всем регионам Сибири начались лесные пожары, охватившие более 40 тысяч гектаров леса.
По данным госпредприятия Авиалесоохрана, сейчас в регионе 41 пожар охватил леса общей площадью 40 374 га. Самая сложная ситуация в Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровском крае.
В ЕАО 25 апреля был обнаружен большой лесной пожар в труднодоступной местности. Огонь прошел почти 18,5 тысячи гектаров, к 29 апреля его сумели локализовать.
В Хабаровском крае огонь в 14 муниципалитетах распространился почти на 22 тысячи гектаров. Авиалесоохрана предложила местным властям ввести в регионе режим локальной ЧС, чтобы можно было оперативно "привлечь к стабилизации дополнительные ресурсы".
Напомним, ранее стало известно о пожаре на нефтебазе вблизи Смоленска в РФ. Позже местные власти заявили, что пожары произошли на двух объектах. Позже СМИ сообщили, что российские нефтебазы поразили дроны СБУ.
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