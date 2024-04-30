В России в столице Бурятии и в лесах Сибири бушуют масштабные пожары

В Улан-Уде зафиксировано пять пожаров в городе и пригороде. В Сибири 41 пожар охватил леса общей площадью 40 374 га.

В России в столице Бурятии Улан-Удэ - масштабный пожар. Пылает сухая трава, горят заборы, дворовые постройки. Продолжается эвакуация людей. Массово горят и леса в Сибири. Об этом сообщают российские СМИ.

На место пожара выехал глава Бурятии.

По его словам, зафиксировано пять пожаров в городе и пригороде. Ураганный ветер раздувает искры и огонь.

Сообщается, что пожар не задел жилые дома.

Проект Радио Свобода Сибирь. Реалии сообщает , что по всем регионам Сибири начались лесные пожары, охватившие более 40 тысяч гектаров леса.

По данным госпредприятия Авиалесоохрана, сейчас в регионе 41 пожар охватил леса общей площадью 40 374 га. Самая сложная ситуация в Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровском крае.

В ЕАО 25 апреля был обнаружен большой лесной пожар в труднодоступной местности. Огонь прошел почти 18,5 тысячи гектаров, к 29 апреля его сумели локализовать.

В Хабаровском крае огонь в 14 муниципалитетах распространился почти на 22 тысячи гектаров. Авиалесоохрана предложила местным властям ввести в регионе режим локальной ЧС, чтобы можно было оперативно "привлечь к стабилизации дополнительные ресурсы".

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