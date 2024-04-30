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Израиль планирует полностью отказаться от ПВО Patriot

Системы ПВО Patriot в ближайшие месяцы заменят более совершенными средствами противовоздушной обороны.
Израиль планирует полностью отказаться от ПВО Patriot
 
Военно-воздушные силы Израиля намерены отказаться от использования систем противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает The Times of Israel во вторник, 30 апреля.
 
Отмечается, что системы ПВО Patriot в ближайшие месяцы заменят более совершенными средствами противовоздушной обороны.
 
В феврале в Армии обороны Израиля заявляли, что находятся в процессе закрытия нескольких батарей Patriot, а их персонал будет научен управлять Железным куполом.
 
Комплексы Patriot будут окончательно деактивированы в течение двух месяцев.
 
Американские батареи Patriot были успешно развернуты против некоторых ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года.
 
Система официально поступила на вооружение Израиля в том же году, но впервые перехватила только в 2014 году, сбив беспилотник ХАМАСа, запущенный из сектора Газа.
 
В течение следующего десятилетия система, предназначенная для сбивания самолетов, перехватила, по словам военных, всего около 10 целей, в том числе сирийские истребители в 2014 и 2018 годах.
 
Теперь эта система будет заменена более совершенными системами противовоздушной обороны.
 
Ранее сообщалось, что Испания отправит в Украину дополнительные ракеты в системы противовоздушной обороны Patriot. Также стало известно, что Германия передаст Украине дополнительную систему ПВО Patriot уже третью с начала полномасштабной войны.
 
 
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